Яшина уличили в использовании служебного положения на выборах

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в депутаты Мосгордуму по 45-му избирательному округу Михаил Конев заявил, что глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, баллотирующийся по этому же округу, использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах.

Конев обвинил Илью Яшина в "неоднократном использовании преимуществ должностного положения", о чем сообщил в видеоролике, размещенном в понедельник в фейсбуке. В частности, утверждает Конев, на сайте совета депутатов муниципального округа Красносельский размещены ссылки на личные соцсети Яшина, в частности, канал в YouTube, где он регулярно публикует агитационные ролики и рассказывает о своей избирательной кампании. При этом переходы с городского сайта на личный канал Яшина зафиксированы на видео.

"Ресурс создан и содержится на средства из бюджета района. Он создан исключительно с целью освещения деятельности муниципального совета, на нем запрещена любая реклама - коммерческая и политическая", - подчеркнул Конев.

По его словам, он направил жалобу в окружной избирком, в которой просит отказать Яшину в регистрации на основании пп.11 п.20 ст.37 Избирательного кодекса города Москвы в связи с неоднократным использованием преимуществ своего должностного положения

В свою очередь Яшин, баллотирующийся в Мосгордуму по 45-му округу, сообщил, что окружная избирательная комиссия официально отказала ему в регистрации кандидатом на выборах. "Все, меня официально снимают с выборов. Основание: превышение брака в подписных листах. Все наши аргументы были просто проигнорированы. Отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи. Даже выслушать избирателей, пришедших на заседание, не стали: их просто не пустили", - написал Яшин у себя в фейсбуке.