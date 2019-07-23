Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров

Всего за последние пять лет Москва купила гранитных ограждений почти на 13 млрд рублей, подсчитал "Ъ"

Во время работ по замене бордюрного камня на Дмитровском шоссе Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей. Это рекордная закупка, пишет газета "Коммерсантъ". Для сравнения: длина МКАД - 108 км, а протяженность всех столичных дорог - 3,6 тыс. км.

О новых тендерах на гранитные бордюры 11 июля объявило московское ГБУ "Автомобильные дороги".

Больше всего собираются закупить ограждения размером 300х150 мм. За 2,2 млрд рублей поставят 870 погонных километров такого ограждения. Помимо этого город приобретет 6 км криволинейного гранита, его стоимость - до 20 тысяч руб. за 1 м.

Такая рекордная одновременная закупка гранитных бордюров в Москве проводится впервые. Между тем в 2019 году то же ГБУ "Автомобильные дороги" уже закупало значительные объемы бордюрного камня - на сумму свыше 2,3 млрд рублей.

Так, в марте 2019 года объявили два конкурса на общую сумму 1,7 млрд рублей. В июне еще один - на 658 млн рублей. В рамках последнего конкурса город должен получить 11 км черных бордюров размером 300х150 мм из гранита габбро (стоимостью 6,3 тыс. руб. за погонный метр). Все три конкурса выиграло уфимское ООО "Башкирский камень" и московское ООО "ТД Спецпласт". Эти компании и ранее побеждали на столичных тендерах.

"Коммерсантъ" подсчитал, что за последние пять лет структуры московской мэрии закупили бордюрного камня на сумму свыше 12,9 млрд руб. Использовались также необычные ограждения. К примеру, летом 2018 года на Рублевском шоссе начали устанавливать особо массивные гранитные бордюры с сечением 400х400 мм. В соцсетях их сравнивали с блоками египетских пирамид. Цена этого изделия неизвестна. Однако в более поздних тендерах чуть меньшие бордюры с сечением 300х300 мм стоили около 7,7 тыс. руб. за погонный метр. Однако в закупках 2019 года имеются и более дорогие ограждения: так, криволинейный гранитный бордюр размером 300х600 мм (с радиусом кривизны 3,6–10,5 м) стоит 43,7 тыс. руб. за погонный метр.

В московском комплексе городского хозяйства не ответили на запрос "Ъ" о том, зачем городу и подведомственному ГБУ "Автомобильные дороги" необходимо столько бордюров.