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У активиста "Левого блока" прошел обыск по делу о субботней акции в Москве

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Обыск прошел у координатора московского отделения "Левого блока" Василия Кузьмина по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) в столице 27 июля, сообщает сайт организации.

Согласно сообщению организации в соцсетях, у Кузьмина изъяли компьютер. Он был доставлен в Следственный комитет на допрос, в настоящее время он носит статус свидетеля.

По данным МВД, во время несанкционированной акции 27 июля были задержаны 1074 человека. В "ОВД-Инфо" сообщали о 1373 задержанных. Суды начали рассматривать административные дела в отношении задержанных с 29 июля. 30 июля Мосгорсуд сообщил в середине дня, что на тот момент в судах было зарегистрировано 278 административных материалов. По 61 из них были назначены аресты, по 161 - штрафы.

29 июля стало известно о первом уголовном деле по следам событий 27 июля - мужчину обвинили в применении насилия к полицейскому. По версии следствия, он бросил в силовиков урну. На следующий день Следственный комитет сообщил, что возбуждено уже три дела по фактам нападения на полицейских, а еще по нескольким проводится процессуальная проверка. Также СК по материалам прокуратуры возбудил еще одно дело - о массовых беспорядках.

Москва Василий Кузьмин

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