В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга 10 августа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.

Она уточнила, что имеются несколько вариантов для обсуждения с мэрией. Один из них - шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с митингом на проспекте. Другие варианты - это просто митинги: на Волхонке или на площади Свободной России.

Русакова отметила, что альтернативные площадки намеренно включены в заявку. Она рассчитывает, что "хотя бы один из них может быть утвержден". Согласно заявке, предполагаемая численность акции - 10 тысяч человек.

Она добавила, что возможна подача еще одной заявки от муниципальных депутатов, но подробности не уточнила. Русакова уточнила, что общалась по поводу митинга с незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму, юристом ФБК Любовью Соболь, которая поддержала проведение акции и подачу заявки.

Ранее сообщалось, что незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму планируют подать в мэрию Москвы заявку на проведение акции 10 августа. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь оппозиционера Дмитрия Гудкова Алексей Обухов.

Также о том, что независимые кандидаты планируют подать заявку в мэрию, сообщил "Интерфаксу" оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что пока подача заявления не согласована.

В понедельник, 29 июля, Либертарианская партия подала в мэрию Москвы заявку от штаба независимых кандидатов на проведение 3 августа митинга на Лубянской площади. В свою очередь мэрия Москвы предложила организаторам альтернативную площадку на проспекте Академика Сахарова, что не устроило партию. Во вторник, организаторы акции отозвали заявку на ее проведение.

Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

В минувшую субботу в центре Москвы прошла многочисленная несогласованная с городской администрацией акция протеста. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По состоянию на 29 июля в суды Москвы поступило более 200 протоколов на нарушителей. В числе задержанных оказались Яшин и Янкаускас. Суд в понедельник вынес решение назначить им наказание в виде 10 и 7 суток административного ареста соответственно. Навальный был арестован 24 июля на 30 суток за призывы выходить на несанкционированную акцию 27 июля.