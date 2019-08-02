Обвиняемый в нападении 27 июля на росгвардейца сам служил в Росгвардии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Кирилл Жуков, ставший одним из первых фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, также обвиненный в нападении на сотрудника Росгвардии, проходил службу в этом ведомстве, заявила его адвокат.

"Обращу внимание на то, что Жуков сам проходил военную службу войсках Росгвардии", - сказала адвокат Светлана Байтурина на заседании Пресненского суда Москвы, где в пятницу рассматривается ходатайство следствия о его аресте.

Байтурина подчеркнула, что на очной ставке с Жуковым потерпевший боец Росгвардии заявил, что "физическую боль не испытывал, а действия (Жукова - ИФ) расценивал как провокацию".

Жукову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). На опубликованной в интернете видеозаписи видно, как он движением снизу дотрагивается до головы сотрудника оцепления в каске и амуниции в Брюсовом переулке.

Свою вину задержанный не признает.