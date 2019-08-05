Поиск

Сотрудник ФБК Геннадий Албуров арестован за акцию 3 августа

Суд назначил ему десять суток

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил десять суток ареста сотруднику "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Георгию Албурову за участие в акции в за честные выборы в Мосгордуму 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал его виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Албурова задержали 3 августа. По данным МВД, в тот день полиция задержала около 600 участников несогласованной акции на Бульварном кольце, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны 1001 человек.

Юриста ФБК, кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь полицейские задержали перед началом акции 3 августа, увезли на допрос по уголовному "делу 27 июля", возбужденному после еще одной уличной акции. Также ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 15 июля в центре Москвы. Учредитель ФБК Алексей Навальный и юрист фонда, кандидат в Мосгордуму Иван Жданов также отбывают административные аресты.

3 августа Следственный комитет сообщил о новом уголовном деле - об отмывании 1 млрд рублей через ФБК. По версии следствия, некие лица передали людям, имеющим отношение к ФБК, деньги, полученные преступным путем. Те положили эти деньги на банковские счета, и затем эти средства были переведены на расчетные счета фонда.

ФБК Геннадий Албкров Мосгордума МВД СКР Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Тепло вернется в Москву во второй половине недели

Тепло вернется в Москву во второй половине недели

Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму

Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму

СКР попросит об аресте еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля

СКР попросит об аресте еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля

Задержан блогер, призывавший к расправам над детьми силовиков

Задержан блогер, призывавший к расправам над детьми силовиков

На травмировавшего омоновца участника акции в Москве завели дело

На акции в Москве задержали приезжего, находившегося в розыске за экстремизм

На акции в Москве задержали приезжего, находившегося в розыске за экстремизм

Пять человек попали в больницы в ходе оппозиционной акции в Москве

Пять человек попали в больницы в ходе оппозиционной акции в Москве

Более 50 подростков задержано на субботней акции в Москве

Более 50 подростков задержано на субботней акции в Москве

СК завершил допрос Соболь по делу о массовых беспорядках 27 июля

Обвинение "по делу 27 июля" предъявлено ещё одному фигуранту

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');