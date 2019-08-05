Сотрудник ФБК Геннадий Албуров арестован за акцию 3 августа

Суд назначил ему десять суток

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил десять суток ареста сотруднику "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Георгию Албурову за участие в акции в за честные выборы в Мосгордуму 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал его виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Албурова задержали 3 августа. По данным МВД, в тот день полиция задержала около 600 участников несогласованной акции на Бульварном кольце, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны 1001 человек.

Юриста ФБК, кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь полицейские задержали перед началом акции 3 августа, увезли на допрос по уголовному "делу 27 июля", возбужденному после еще одной уличной акции. Также ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 15 июля в центре Москвы. Учредитель ФБК Алексей Навальный и юрист фонда, кандидат в Мосгордуму Иван Жданов также отбывают административные аресты.

3 августа Следственный комитет сообщил о новом уголовном деле - об отмывании 1 млрд рублей через ФБК. По версии следствия, некие лица передали людям, имеющим отношение к ФБК, деньги, полученные преступным путем. Те положили эти деньги на банковские счета, и затем эти средства были переведены на расчетные счета фонда.