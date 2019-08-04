На акции в Москве задержали приезжего, находившегося в розыске за экстремизм

На субботней акции оппозиции в столице Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии в ходе субботней несогласованной акции в Москве задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за экстремизм, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как рассказали в ведомстве, житель одного из российских регионов был задержан за административное правонарушение на Новинском бульваре. По данным Росгвардии, в ходе проверки было установлено, что он находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Задержанный был передан сотрудникам полиции, сообщается на сайте службы.

Накануне полиция пресекла несанкционированную акцию в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Полиция предупреждала митингующих о том, что она не согласована властями, и просила разойтись. Тех, кто отказывался это сделать, вытесняли в сторону метро, днем начались задержания наиболее активных участников. К вечеру полиция сообщила о задержании 600 человек.

По ее данным, в акции приняли участие порядка 1500 человек.

В Росгвардии, в свою очередь, рассказали о бойце, пострадавшем во время несогласованной акции. Он был госпитализирован.

В воскресенье в департаменте здравоохранения Москвы сообщили "Интерфаксу", что в ходе акции в больницы доставили пять человек, среди пострадавших - один сотрудник правоохранительных органов.