На травмировавшего омоновца участника акции в Москве завели дело

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Один из задержанных участников субботней несогласованной акции в Москве подозревается в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, в отношении задержанного мужчины, 1995 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

По словам источника, ему вменяется причинение травмы сотруднику ОМОН столичного главка Росгвардии.

Других подробностей собеседник агентства не привел.

Накануне полиция пресекла несанкционированную акцию в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

По ее данным, было задержано 600 человек. В акции приняли участие порядка 1500 человек, сообщали в полиции.

В Росгвардии, в свою очередь, рассказали о бойце, пострадавшем во время ее проведения. Он был госпитализирован.

В воскресенье в департаменте здравоохранения Москвы сообщили "Интерфаксу", что в ходе акции в больницы доставили пять человек, среди пострадавших - один сотрудник правоохранительных органов.