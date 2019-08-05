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Очищающее вещество для бассейна разлилось в фитнес-клубе на юге столицы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В фитнес-клубе на юге Москвы разлили очищающее вещество для бассейна, на месте работают медики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"На первом этаже в помещении водоподготовки рабочие разлили жидкость с очищающим веществом для бассейна. Разлитую жидкость убрали. Рабочих осматривают медики", - сказали в пресс-службе главка.

Там отметили, что на данный момент помещения проветрены, угрозы посетителям нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Хлебозаводском проезде в районе Нагатино-Садовники взорвался баллон с хлором.

Москва ЮАО

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В фитнес-клубе на юге Москвы взорвался баллон с хлором

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