Очищающее вещество для бассейна разлилось в фитнес-клубе на юге столицы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В фитнес-клубе на юге Москвы разлили очищающее вещество для бассейна, на месте работают медики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"На первом этаже в помещении водоподготовки рабочие разлили жидкость с очищающим веществом для бассейна. Разлитую жидкость убрали. Рабочих осматривают медики", - сказали в пресс-службе главка.

Там отметили, что на данный момент помещения проветрены, угрозы посетителям нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Хлебозаводском проезде в районе Нагатино-Садовники взорвался баллон с хлором.