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Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.

По словам источника, два человека погибли сразу на месте.

Еще двое - мужчина и женщина - в состоянии средней тяжести доставлены в городскую больницу Долгопрудного. У женщины травма головы, а мужчина проходит обследование, уточнили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

В региональном главке МВД подтвердили количество жертв и добавили, что автобус был рейсовый, он совершил наезд на пешеходов около 10 часов утра.

Специалисты дорожной инспекции выясняют на месте обстоятельства произошедшего.

Московская область Долгопрудный

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