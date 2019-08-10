К началу митинга на проспекте Сахарова в Москве собралось 7 тыс. человек

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Около 7 тыс. человек пришли согласованную акцию оппозиции на проспекте Сахарова в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по столице. Такие цифры получили в ведомства на 14:00.

В свою очередь корреспондент "Интерфакса" сообщает, что в центре Москвы в субботу усилены меры безопасности.

С двух сторон на проспекте академика Сахарова, где проходит согласованная со столичными властями акция, установлены рамки металлоискателей, рядом с ними смонтированы видеокамеры.

На входе и прилегающих к проспекту улицах, а также на станциях метро Чистые пруды и Красные ворота дежурят наряды полиции и ОМОН. Со стороны Садового кольца припаркованы автомобили экстренных служб.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на рамках собралось довольно много желающих пройти на митинг, полиция тщательно досматривает всех проходящих. Некоторые участники митинга пришли с детьми.

5 августа стало известно о согласовании со столичной мэрией митинга "Вернем себе право на выборы - 3" 10 августа на проспекте Академика Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Столичная полиция предупредила о недопустимости продолжения акции на улицах Москвы. А московские власти не согласились с добавлением музыкальных номеров в программу митинга на проспекте Сахарова, заявив, что это не было согласовано в установленные сроки и противоречит законодательству.