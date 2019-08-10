Поиск

К началу митинга на проспекте Сахарова в Москве собралось 7 тыс. человек

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Около 7 тыс. человек пришли согласованную акцию оппозиции на проспекте Сахарова в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по столице. Такие цифры получили в ведомства на 14:00.

В свою очередь корреспондент "Интерфакса" сообщает, что в центре Москвы в субботу усилены меры безопасности.

С двух сторон на проспекте академика Сахарова, где проходит согласованная со столичными властями акция, установлены рамки металлоискателей, рядом с ними смонтированы видеокамеры.

МоскваОппозиция согласилась на согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августаОппозиция согласилась на согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августаЧитать подробнее

На входе и прилегающих к проспекту улицах, а также на станциях метро Чистые пруды и Красные ворота дежурят наряды полиции и ОМОН. Со стороны Садового кольца припаркованы автомобили экстренных служб.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на рамках собралось довольно много желающих пройти на митинг, полиция тщательно досматривает всех проходящих. Некоторые участники митинга пришли с детьми.

5 августа стало известно о согласовании со столичной мэрией митинга "Вернем себе право на выборы - 3" 10 августа на проспекте Академика Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Столичная полиция предупредила о недопустимости продолжения акции на улицах Москвы. А московские власти не согласились с добавлением музыкальных номеров в программу митинга на проспекте Сахарова, заявив, что это не было согласовано в установленные сроки и противоречит законодательству.

Москва

Новости по теме

Новости

Любовь Соболь сообщила о своем задержании

Любовь Соболь сообщила о своем задержании

Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев

Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями

Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями

Участок "розовой" линии московского метро досрочно закрыли из-за дождя

Прокуратура назвала ошибкой задержание 37 подростков из 76 в день акции 27 июля

Прокуратура назвала ошибкой задержание 37 подростков из 76 в день акции 27 июля

Суд арестовал 12-го фигуранта "дела 27 июля"

Суды Москвы арестовали 113 человек и 880 оштрафовали после акций 27 июля и 3 августа

Арестованный по делу "27 июля" Сергей Фомин не заметил массовых беспорядков

Арестованный по делу "27 июля" Сергей Фомин не заметил массовых беспорядков

Суд арестовал десятого фигуранта "дела 27 июля"

Система оповещения о ЧС резко сократила аудиторию телеканалов в прайм-тайм в Москве

Система оповещения о ЧС резко сократила аудиторию телеканалов в прайм-тайм в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');