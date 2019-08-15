Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта "Жуковский", где аварийно сел самолет

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Росприроднадзоре подтвердили наличие несанкционированной свалки в Подмосковье примерно двух километрах от аэропорта "Жуковский", рядом с которым из-за попадания птиц в двигатель совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний".

"В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта "Жуковский" Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более 2 км от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО "Экосерсвис" и несанкционированная свалка отходов", - говорится в сообщении ведомства.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту "Жуковский" - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку утром в четверг на кукурузное поле. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. 76 пассажирам потребовалась помощь медиков. Большинство находившихся на борту людей после пережитого отказались лететь в Крым и сдали билеты.

Утверждается, что самолет после взлета столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птицы заглох один двигатель, а второй начал работать с перебоями. В итоге пилоты выключили оба двигателя и сумели посадить самолет на брюхо с невыпущенным шасси.

При этом появились сообщения о том, что неподалеку от аэропорта была несанкционированная свалка, привлекавшая чаек. Глава Росавиации Александр Нерадько в связи с этим заявил, что в аэропорту "Жуковский" существуют системы орнитологической безопасности полетов, "но насколько они эффективны, зависит от многих факторов, в том числе от расположения полигонов бытовых отходов на приаэродромной территории".

Борьба со свалкой

В свою очередь в Росприроднадзоре заявили, что департаменту ведомства по Центральному федеральному округу с мая 2017 года поступали жалобы из-за очаговых свалок в границах водоохранной зоны реки Москва вблизи садового некоммерческого товарищества Глушица в подмосковном Жуковском. Несанкционированную свалку обнаружили, и ООО "Вымпел К" выписали административные штрафы на 500 тыс. рублей, которые компания не оплатила, из-за чего в суд были направлены административные дела об уклонении от наказания.

Ведомство вынесло предписание устранить все нарушения, однако юридическое лицо, которое отвечает за свалку, и не устранило проблему. Тогда вы Жуковский горсуд было направлено административное дело о невыполнении требований должностных лиц, а городской прокуратуре были направлены материалы о принятии мер прокурорского реагирования.

Департамент Росприроднадзора установил, что ООО "Вымпел К" нанесло почвам ущерб на сумму 25,2 млн рублей, но компания не выплатила эту сумму добровольно, так что сейчас ее дело находится на рассмотрение в суде.