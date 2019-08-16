Резолюцию митинга 10 августа передали в администрацию президента

Такие же резолюции получат мэр Москвы, главы силовых ведомств и избиркомов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Организаторы митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который прошел 10 августа, передали принятую на акции резолюцию в приемную президента России, передает корреспондент "Интерфакса".

В резолюции содержится требования допустить оппозиционных политиков к выборам или эти выборы отменить, прекратить уголовные и административные дела, которые возбудили после несогласованных акций 14 и 27 июля, а также 3 августа, и отменить муниципальный фильтр на выборах уже ближайшей осенью. Также организаторы митинга требуют привлечь к ответственности силовиков, которые избивали людей в дни протестных акций, и запретить переброску в Москву сил МВД и Росгвардии из других регионов.

В администрацию президента резолюцию принесли муниципальные депутаты Елена Филина и Андрей Морев, а также депутат Елена Русакова, которую отказались зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму. Документ также подписали муниципальный депутат Илья Азар и помощница бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарев.

Такую же резолюцию организаторы акции направят министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, директору ФСБ Александру Бортникову, директору Росгвардии Виктору Золотову, председателю СКР Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, мэру Москвы Сергею Собянину и председателям Центризбиркома и Мосгоризбиркома Элле Памфиловой и Валентину Горбунову.

Согласованная акция за честные выборы в Мосгордуму прошла 10 августа на проспекте Академика Сахарова. По данным ГУ МВД Москвы, в ней участвовало около 20 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - 49 900. После митинга полиция задержала 136 участников несогласованного шествия, которое устроили после завершения митинга. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 256 человек.