Опрос показал, что 80% участников митинга на Сахарова постоянно живут в Москве

Ученые поставили у входа на митинг пять интервьюеров и опросили митингующих

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - На митинге 10 августа на проспекте Академика Сахарова 80% опрошенных заявили, что постоянно проживают в Москве, еще 17% - в Подмосковье. Как пишут "Ведомости", об этом свидетельствуют данные опроса, которые на акции провели волонтеры по просьбе политолога Алексея Захарова и антрополога Александры Архиповой.

Пять интервьюеров в 50 метрах от рамок у входа на митинг просили каждого седьмого проходящего принять участие в опросе. Они подошли к 399 пришедшим, 306 из них согласились ответить на вопросы, статистическая погрешность составила 5,6%. Организаторы опроса хотели проверить заявления полиции и чиновников, а также сообщения СМИ о том, что на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму приходят в основном приезжие, не имеющие права голоса.

Опрос показал, что 80% участников акции постоянно проживают в Москве, но уроженцами столицы оказались 49% от всех опрошенных или 56% от постоянно проживающих в городе. Авторы исследования утверждают, что в Москве сейчас вообще доля родившихся в городе составляет чуть больше половины от общего числа москвичей (52% по результатам репрезентативного опроса 600 жителей города в конце 2018 года).

Половина опрошенных оказалась моложе 33 лет, при том, что в Москве сейчас половина жителей города моложе сорока лет, говорится в публикации. Мужчины составляют 64% пришедших на акцию, исследователи говорят, что такое соотношение отмечено и на других протестных митингах.

20% пришедших не только брали у волонтеров плакаты, которые организаторы митинга согласовали с властями и сделали заранее, но и принесли свои флаги, плакаты или ленты.

Почти две трети (64%) опрошенных узнали об акции из соцсетей, 51% видел сообщения о ней в интернет-изданиях, 14% - от знакомых.

Респондентов также спросили, как они себя воспринимают. Более половины (54%) выбрали вариант "я обычный человек, таких, как я, в стране немало", более трети (36%) – "таких людей, как я, в нашей стране немного".

Согласованная акция за честные выборы в Мосгордуму прошла в минувшую субботу днем. По данным ГУ МВД Москвы, в ней участвовало около 20 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - 49 900. После митинга полиция задержала 136 участников несогласованного шествия, сообщили в столичном главке МВД. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 256 человек.