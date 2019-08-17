В Москве усилили меры безопасности из-за возможных пикетов оппозиции

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Полиция усилила меры безопасности на Бульварном кольце в центре Москвы, где в субботу ожидаются одиночные пикеты оппозиции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Пушкинская площадь и площадь перед издательским комплексом "Известия" оцеплены полицейскими. Отдельное оцепление выставлено по периметру памятника Пушкину. Вдоль Новопушкинского сквера со стороны Тверской установлены металлические заграждения.

На Пушкинской и Триумфальной площадях также дежурят наряды полиции.

Полицейские заграждения установлены на Большой Дмитровке от Бульварного кольца по направлению в центр. У них дежурят полицейские.

В свою очередь, у памятника Крупской на площади Сретенские ворота дежурят наряды ОМОН в бронежилетах. С торца памятника припаркованы два автозака.

Усилены меры безопасности и в метро.

Тем временем, оппозиционеров пока не видно.

Как сообщалось, в субботу в Москве запланирована серия одиночных пикетов, которые не требуют согласования.

Мероприятие анонсировали муниципальные депутаты от "Яблока" Елена Русакова, Андрей Морев и Елена Филина, а также муниципальный депутат и журналист Илья Азар.

Как пояснила на своей странице в фейсбуке Русакова, на прошлой неделе муниципальные депутаты, как и 3 и 10 августа, подали заявки на массовые пикеты у памятников на бульварах столицы, но получили отказ властей.