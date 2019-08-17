В Москве пройдут одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму и активистов, задержанных на протестных акциях, ожидается в субботу в Москве.

Мероприятие анонсировали муниципальные депутаты от "Яблока" Елена Русакова, Андрей Морев и Елена Филина, а также муниципальный депутат и журналист Илья Азар.

Как пояснила на своей странице в "Фейсбуке" Русакова, на прошлой неделе муниципальные депутаты, как и 3 и 10 августа, подали заявки на массовые пикеты у памятников на бульварах столицы, но получили отказ московских властей.

"Поэтому остается только формат одиночного пикета. (...) Будьте осторожны, стоять с плакатом можно только одному человеку, строго по очереди", - напомнила Русакова.

Не требующие согласования с властями одиночные пикеты стартуют в 14:00 в трех точках: у памятников Владимиру Высоцкому (Страстной бульвар перекресток с Петровкой), Владимиру Шухову (Чистые пруды) и Надежде Крупской (пересечение Сретенки и Сретенского бульвара).

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.

После этого в Москве прошли массовые акции в их поддержку - 14 июля, 20 июля, 27 июля, 3 и 10 августа. Только одна из них - 20 июля - была полностью согласована с властями столицы, а разрешенный митинг 10 августа продолжился несанкционированными "гуляниями" по городу.

На согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов 10 августа по данным ГУВД Москвы пришло 20 тысяч человек, организация "Белый счетчик", ведущая подсчет участников подобных акций, сообщила о 50 тысячах.

Также по данным ГУВД МВД по Москве на неразрешенных акциях в столице были задержаны свыше 1835 человек.

Столичный главк Следственного комитета (СК) после июльских несогласованных акций возбудил 30 июля уголовные дела по ст. 212 УК (массовые беспорядки) и ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников правопорядка). В настоящее время по делу о массовых беспорядках проходит 14 человек, 13 из которых находятся в СИЗО.

Председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов 13 августа направил в Генпрокуратуру просьбу проверить обоснованность возбуждения уголовного дела по ст.212 УК, а 27 членов СПЧ подписали заявление о том, что 27 июля во время мирных шествий не было массовых беспорядков.