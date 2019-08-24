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Более 70 тысяч человек посетили праздник российского флага на проспекте Сахарова

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Праздничные мероприятия в честь 350-летия государственного флага России на проспекте академика Сахарова к 14:00 посетили более 70 тысяч человек, сообщил сайт мэрии Москвы в субботу.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что к 14:30 число посетителей достигло 94 тысяч человек.

В ходе праздника прошел флешмоб: более тысячи человек растянули на проспекте полотно размером более 2500 квадратных метров, составленное из флагов российских регионов, городов и общественных организаций. Акция попала в Книгу рекордов России.

По данным властей, торжества по случаю Дня флага России также проходят в Парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике Коломенское, в Екатерининском парке, в саду Эрмитаж и на других городских площадках.

Москва

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