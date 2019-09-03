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Собянин выделил 400 млн рублей в год социальным НКО и благотворительным фондам

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Новая программа грантовой поддержки "Москва - добрый город" предусматривает выделение 400 млн рублей в год на социальные проекты НКО и благотворительных фондов. Программу утвердил мэр Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Гранты будут распределяться по конкурсу, который будет проводить департамент труда и соцсзащиты. Участвовать в конкурсе можно в семи категориях: помощь людям с инвалидностью и ограниченными возможностями, помощь семьям с детьми, бездомным и бывшим заключенным, продвижение системного волонтерства, развитие культуры благотворительности, профилактика социально-опасных заболеваний, популяризация здорового образа жизни, создание базы знаний негосударственной системы помощи людям.

Гранты до 500 тысяч рублей предусмотрены для стартапов в социальной сфере с опытом работы до 1 года и небольшим числом благополучателей; от 500 тысяч до 5 млн рублей - для НКО и фондов с опытом работы более двух лет, которые сами вложат в проект 5% его бюджета собственных или привлеченных средств. Гранты более 5 млн рублей предложат НКО и фондам с опытом работы больше трех лет, чей вклад в проекты составит 10% бюджета проекта.

По данным мэрии, в Москве в сфере социальной защиты населения работают свыше 1 тыс. НКО.

Сергей Собянин Москва

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