Собянин опроверг утверждение о том, что Москва живет за счет других регионов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Москва ежегодно перечисляет в федеральный бюджет около двух трлн рублей, это помогает выравнивать бюджетную обеспеченность других регионов России, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Чем больше экономика, чем более динамично она развивается в Москве, тем больше возможностей оказывать помощь из федерального бюджета через трансферты другим регионам", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в канун празднования 872-летия Москвы. Так мэр столицы в очередной раз прокомментировал разговоры о том, что Москва живет за счет других регионов РФ.

"Мы производим больше 20% ВВП страны. Соответственно, сколько ты вырабатываешь, какая у тебя экономика, такой и бюджет", - заявил глава города.

По оценке Собянина, сегодня Москва создает около двух млн рабочих мест для людей, которые приезжают из близлежащих городов, и порядка 3,5 млн рабочих мест по всей стране.

"Агломерации, подобные Москве, являются локомотивами развития своих стран... Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы просто окунутся в нищету. Они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Этого не будет. И не будет каждого пятого рубля в стране. Это катастрофа", - добавил мэр Москвы.