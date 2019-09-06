Штаб Навального сообщил об изъятии документов наблюдателей за выборами

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - При обыске в штабе Алексея Навального в Москве изъяли около 2500 направлений наблюдателей и все документы членов избиркомов с правом совещательного голоса (ПСГ), заявил координатор штаба Олег Степанов.

"Списки наблюдателей были по закону поданы за три дня в территориальные избиркомы, теперь нельзя выдавать новые. Сейчас можно выдавать только направления ПСГ", - написал он в твиттере.

В штабе считают, что изъятие документов было "сознательным ударом по наблюдению" и попыткой сорвать эту работу.

Также из штаба изъяли всю технику - компьютеры, мониторы, роутеры, телефоны и личную технику тех, кто находился в офисе на начало обысков, добавил Степанов.

Координатор утверждает, что камера наблюдения, установленная в помещении штаба, была завешена российским флагом, а на столе появилась непочатая бутылка водки, пакет томатного сока и использованные стаканы. Он заверил, что водка в офисе не хранилась, и предположил, что следует ждать "очередное смешное кино про оппозицию".

Обыски в штабе Навального, офисе Фонда борьбы с коррупцией и студии YouTube-канала "Навальный.Live" начались вечером 5 сентября и завершились ночью. Нескольких соратников Навального задержали, но затем отпустили без составления протоколов. Из помещений изъяли всю технику, в том числе студийную, сообщили после обысков соратники политика и попросили поддержать их пожертвованиями.

Полицейские заявили, что следственные мероприятия связаны с уголовным "делом 27 июля" о массовых беспорядках в Москве, сообщило "ОВД-Инфо". Официальных комментариев правоохранительные органы не делали.

Ранее в отношении руководства ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей. 8 августа в офисе фонда прошли обыски по этому делу. Также с обысками приходили к юристам ФБК Вячеславу Гимади, Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Владлену Лосю, а также к сотруднику видеопродакшна Виталию Колесникову и региональному менеджеру Анастасии Кадетовой. Пресненский суд арестовал на счетах фонда 75 млн рублей в порядке обеспечительных мер.

8 сентября в Москве пройдут выборы в Мосгордуму.