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Сотрудницу ФБК, жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег

Сотрудницу ФБК, жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Петербурге допросили в качестве свидетеля по делу о легализации преступных доходов руководителя социологической службы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Анну Бирюкову, которая является женой менеджера проектов ФБК Леонида Волкова.

Как сообщает в среду в соцсетях глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, Бирюкова приехала в Петербург на несколько дней по работе. Во вторник ее задержали и доставили на допрос в главное следственное управление по городу. "Следователи (Петербурга) действовали по поручению из центрального аппарата СКР в Москве, постоянно созванивались и согласовывали свои действия с руководством", - написал Чиков.

Кроме того, по его словам, в номере Бирюковой в отеле провели обыск, однако ничего не изъяли. Через пять часов после задержания ее отпустили.

Комментарием следствия "Интерфакс" пока не располагает.

Муж Бирюковой Волков сейчас находится не в России.

3 августа СКР открыл уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. Эти деньги, считает следствие, использовались для работы ФБК.

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был зарегистрирован оппозиционером Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.

ФБК

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