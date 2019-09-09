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Координатора "Голоса" Егорова арестовали на пять суток

Его признали виновным в мелком хулиганстве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд назначил координатору движения "Голос" Владимиру Егорову пять суток административного ареста. Его признали виновным в мелком хулиганстве: 7 сентября он пытался прорваться без документов в управу района "Дорогомилово".

Егорову вменили ч.2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), сообщили в пресс-службе суда. В назначенный срок ему зачтут время, которое он уже провел под стражей после задержания - с 7 по 9 сентября.

По версии полиции, днем 7 сентября Егоров пытался пройти в управу, но отказывался назвать охраннику из ЧОПа цель визита и предъявить документы, удостоверяющие личность и провоцировал скандал. Когда чоповец попытался его остановить, он ударил его в грудь, нецензурно обругал и прошел в помещение. Охранник включил сигнализацию, и нарушителя забрали сотрудники Росгвардии.

Егоров в полиции вину не признал.

Его комментариями "Интерфакс" не располагает. Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконянц ранее высказывал мнение, что Егорва задержали в связи с его действиями по борьбе за честные выборы.

8 сентября в Москве прошли выборы в "Мосгордуму". Глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала журналистам, что представители "Голоса" фальсифицируют сообщения о нарушениях в ходе голосования на "карте нарушений", публикуя там записи с прошлых выборов.

Голос Владимир Егоров Дорогомиловский суд МВД Григорий Мельконьянц

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