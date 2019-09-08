Памфилова обвинила "Голос" в фальсификации жалоб на нарушения

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о фальсификации сообщений о нарушениях на выборах на ресурсах движения "Голос".

В ходе пресс-конференции она констатировала, что организация, к которой все прислушиваются, особенно за рубежом, была уличена в том, что на карте нарушений публикует записей прошлых выборов.

"На 17:00 сегодняшнего дня выявлено около 30 фактов дублирования жалоб из прошлого", - отметила она.

По ее словам, ранее движение уже было уличено в применении данной методики, в том числе на выборах президента России и мэра Москвы в 2018 году. В этот же раз, сообщила Памфилова, были опубликованы практически дословные жалобы, найти которые можно было через поисковый запрос, а также переработанные, которые, тем не менее, были выявлены сотрудниками ЦИК.

Она попросила на сайте ЦИК вывесить все эти материалы.

"Я глазам своим не поверила. Сейчас пролистала эту пачку, это так грубо, можно было бы и поаккуратнее", - сказала с иронией глава Центризбиркома.

8 сентября в стране Единый день голосования. Ранее в МВД рассказали, что в ведомство поступило 315 сообщений о происшествиях либо преступлениях с точки зрения заявителей. Одна треть этих обращений, по предварительной проверке, не подтвердились. Две трети из них не относятся к компетенции внутренних дел.