Мосгорсуд 26 сентября проверит законность приговора Устинову

Во время акции в поддержку актера Павла Устинова в Москве Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд 26 сентября, проверит законность приговора, вынесенного актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа.

В жалобе защита просит отменить приговор в отношении Устинова и оправдать его за отсутствием состава преступления.

В четверг, 19 сентября, официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил, что Генпрокуратура считает вину актера доказанной, однако полагает, что приговор подлежит изменению в связи с его чрезмерной суровостью. Прокуратура просит о наказании, не связанном с реальным лишением свободы.

Приговор Устинову был вынесен 16 сентября. Его признали виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несанкционированном митинге 3 августа в Москве. Его приговорили к 3,5 года колонии.

По версии следствия, Устинов оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо омоновцу.

После приговора артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку Устинова. Петиция за его освобождение набрала за сутки больше 112 тысяч подписей. 18 сентября для участия в одиночном пикете в поддержку актера на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела требовали учителя, правозащитники и православные священники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин знает о произошедшем, но не может влиять на решение судов, в том числе по "делу Устинова". Он также затруднился ответить, почему пикитирующие решили требовать пересмотра дела Устинова перед зданием Администрации президента.