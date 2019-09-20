Поиск

Мосгорсуд 26 сентября проверит законность приговора Устинову

Мосгорсуд 26 сентября проверит законность приговора Устинову
Во время акции в поддержку актера Павла Устинова в Москве
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд 26 сентября, проверит законность приговора, вынесенного актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа.

В жалобе защита просит отменить приговор в отношении Устинова и оправдать его за отсутствием состава преступления.

Дело Павла Устинова

В четверг, 19 сентября, официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил, что Генпрокуратура считает вину актера доказанной, однако полагает, что приговор подлежит изменению в связи с его чрезмерной суровостью. Прокуратура просит о наказании, не связанном с реальным лишением свободы.

Приговор Устинову был вынесен 16 сентября. Его признали виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несанкционированном митинге 3 августа в Москве. Его приговорили к 3,5 года колонии.

По версии следствия, Устинов оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо омоновцу.

После приговора артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку Устинова. Петиция за его освобождение набрала за сутки больше 112 тысяч подписей. 18 сентября для участия в одиночном пикете в поддержку актера на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела требовали учителя, правозащитники и православные священники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин знает о произошедшем, но не может влиять на решение судов, в том числе по "делу Устинова". Он также затруднился ответить, почему пикитирующие решили требовать пересмотра дела Устинова перед зданием Администрации президента.

Пикеты в поддержку актера Павла Устинова

7
Москва Мосгорсуд Павел Устинов

Новости

В результате ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 11 человек

Мосгордума займется улучшением законов о выборах и митингах

Мосгордума сохранила фракцию "Единой России" для самовыдвиженцев

Мосгордума сохранила фракцию "Единой России" для самовыдвиженцев

Москвичей экстренно предупредили о мокром снеге в воскресенье

Дело Павла Устинова

Песков не понял выбора места для пикетов в поддержку Устинова

Песков не понял выбора места для пикетов в поддержку Устинова

Состояние раненого московского полицейского оценили как стабильно тяжелое

Врачи борются за жизнь полицейского, раненного при задержании коллеги

Врачи борются за жизнь полицейского, раненного при задержании коллеги

Задержан полицейский, убивший коллегу при перестрелке в Москве

Задержан полицейский, убивший коллегу при перестрелке в Москве

Полицейский в Москве убит при задержании коллеги

Дело Павла Устинова

Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 23 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');