Росгвардия накажет сотрудников за избиение девушки, если их вина подтвердится

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Росгвардия оказывает содействие Следственному комитету РФ (СКР) в рассмотрении жалобы Дарьи Сосновской, получившей удар в живот при задержании на акции оппозиции 10 августа в Москве, заявили "Интерфаксу" в пятницу пресс-службе ведомства.

"Командование части оказывает правоохранительным органам содействие", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что если по результатам следственной проверки вина сотрудников Росгвардии будет доказана, их привлекут к ответственности.

Ранее в пятницу сообщалось, что СКР передал в Росгвардию рассмотрение жалобы Сосновской. Об этом сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

10 августа в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг, связанный со снятием независимых кандидатов с сентябрьских выборов в Мосгордуму. По окончании митинга часть протестующих отправилась на "прогулку" по центру Москвы, которую полиция расценила как несанкционированное мероприятие и в ходе которой Сосновская и была задержана.

Задержание девушки, съемка которого попала в интернет и была растиражирована в СМИ и соцсетях, получила широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным забралом бьет Сосновскую в живот. После этого девушка подала жалобу в СКР. Девушка утверждает, что, кроме удара в живот, полицейские нанесли ей удар по голове, когда пытались посадить в автозак.