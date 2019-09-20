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Жалобу получившей в Москве при задержании удар в живот девушки передали из СКР в Росгвардию

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет передал в Росгвардию рассмотрение жалобы Дарьи Сосновской, получившей удар в живот при задержании на акции оппозиции 10 августа в Москве, сообщила "Интерфаксу" в пятницу адвокат Татьяна Молоканова.

МоскваПолучившую удар в живот при задержании девушку будут судить по административной статьеЧитать подробнее

"Да, я сегодня получила уведомление о том, что жалобу передали в Росгвардию", - сказала Молоканова.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием по этому поводу из правоохранительных органов.

Задержание девушки, видеосъемка которого попала в интернет, получило широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным забралом бьет Сосновскую в живот.

Дарья Сосновская Росгвардия

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