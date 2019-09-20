Бирюков пообещал досрочно включить отопление в школах и больницах Москвы

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве досрочно начнут включать отопление в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях, пообещал заммэра Петр Бирюков. Тепло начнут подавать уже 20 сентября, в пятницу, в течение дня по заявкам организаций, добавил он.

По нормам, топить в Москве начинают после того, как пять дней подряд среднесуточная температура в городе не поднимается выше плюс восьми градусов. В мэрии решили начать подключать тепло заранее в связи с плохим прогнозом погоды и по просьбам москвичей.

Синоптики предупредили, что в ночь на пятницу и субботу в столичном регионе возможны первые заморозки, а в воскресенье может пойти снег. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что скандинавский циклон принесет в Москву холод и осадки в виде снега вечером в воскресенье, а в ночь на понедельник может лечь временный снежный покров.