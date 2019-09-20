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Синоптики пообещали москвичам первый снег в ночь на понедельник

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Циклон принесет в московский регион холод и осадки в виде снега вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, 23 сентября, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Днем в воскресенье температура будет еще положительная, но с учетом того, что будут проходить два атмосферных фронта, поздно вечером и в ночь с воскресенья на понедельник по московскому региону и в близлежащих областях - здесь возможны и уже снежные заряды, и временный снежный покров", - сказал Варакин на пресс-конференции в пятницу.

Снежный покров ляжет ненадолго и растает в понедельник, добавил Варакин.

В целом, выходные в московском регионе начнутся с холодной, но относительно сухой погоды. Так, в субботу, 21 сентября, осадков не ожидается, температура днем не поднимется выше +6...9 градусов. В воскресенье днем с высокой долей вероятности будет сильный ветер и дождь, который во второй половине дня сменится снегом.

После ненастных выходных холодная погода в центре европейской территории России не должна задержаться надолго - уже во второй половине следующей рабочей недели метеорологи ожидают постепенное повышение температуры воздуха, добавил метеоролог.

Юрий Варакин Росгидромет Москва

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