Поиск

Иван Подкопаев обжаловал приговор по "делу 27 июля"

Ранее он признал вину и получил три года колонии за распыление газа из баллончика в сторону полиции

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Иван Подкопаев, приговоренный к трем годам колонии за распыление газа из баллончика в сторону сотрудников Росгвардии, обжаловал приговор. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде. Подкопаев был первым осужденным по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве. Его признали виновным в применении насилия к полицейским.

Тверской суд вынес приговор Подкопаеву 3 сентября. Он признал вину и раскаялся, его дело рассматривали в особом порядке, без изучения доказательств. В суде он заявил, что не стремился причинить вред здоровью силовиков.

По версии следствия, на несогласованной акции 27 июля Подкопаев, закрыв лицо балаклавой, распылил газ "в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии". Два человека получили химический ожог слизистых оболочек глаз, им потребовалась медицинская помощь.

27 июля в центре Москвы прошла акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Полиция задержала в этот день больше тысячи человек, многих задержанных привлекли к административной ответственности. Следственный комитет возбудил по событиям этого дня уголовное дело о массовых беспорядках. В сентябре нескольких фигурантов дела приговорили к реальным срокам за применение насилия к полицейским и росгвардейцам, Константин Котов получил срок по "дадинской статье" о неоднократных нарушениях на митингах, дела еще пяти фигурантов закрыли за недоказанностью их вины.

Иван Подкопаев СКР Росгвардия МВД Мосгордума

Новости по теме

Новости

Председателем правительства Ингушетии стал советник главы региона Суриков

Председателем правительства Ингушетии стал советник главы региона Суриков

В России с октября начнут работать новые апелляционные и кассационные суды

К координаторам "Голоса" в регионах пришли с обысками по "делу Навального"

"Ведомости" узнали о планах "ВКонтакте" отсеивать пиратские книги

"Ведомости" узнали о планах "ВКонтакте" отсеивать пиратские книги

Федотов предложил устранить конкуренцию "денежных мешков" на выборах

Задержанный в Улан-Удэ блогер получил три ареста по пять суток

Леонид Волков сообщил об обысках у сторонников Навального в 29 городах

Леонид Волков сообщил об обысках у сторонников Навального в 29 городах

Промсвязьбанк до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей долга ОПК

Штаб Навального сообщил об обысках у экс-кандидата в мэры Новосибирска Бойко

Замминистра МИД РФ Карасин назначен сенатором от Сахалинской области

Замминистра МИД РФ Карасин назначен сенатором от Сахалинской области
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');