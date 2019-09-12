Иван Подкопаев обжаловал приговор по "делу 27 июля"

Ранее он признал вину и получил три года колонии за распыление газа из баллончика в сторону полиции

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Иван Подкопаев, приговоренный к трем годам колонии за распыление газа из баллончика в сторону сотрудников Росгвардии, обжаловал приговор. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде. Подкопаев был первым осужденным по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве. Его признали виновным в применении насилия к полицейским.

Тверской суд вынес приговор Подкопаеву 3 сентября. Он признал вину и раскаялся, его дело рассматривали в особом порядке, без изучения доказательств. В суде он заявил, что не стремился причинить вред здоровью силовиков.

По версии следствия, на несогласованной акции 27 июля Подкопаев, закрыв лицо балаклавой, распылил газ "в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии". Два человека получили химический ожог слизистых оболочек глаз, им потребовалась медицинская помощь.

27 июля в центре Москвы прошла акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Полиция задержала в этот день больше тысячи человек, многих задержанных привлекли к административной ответственности. Следственный комитет возбудил по событиям этого дня уголовное дело о массовых беспорядках. В сентябре нескольких фигурантов дела приговорили к реальным срокам за применение насилия к полицейским и росгвардейцам, Константин Котов получил срок по "дадинской статье" о неоднократных нарушениях на митингах, дела еще пяти фигурантов закрыли за недоказанностью их вины.