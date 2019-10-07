Экс-фигурантов "московского дела" Миняйло и Барабанова отпустили из полиции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Бывших фигурантов "московского дела" Алексея Миняйло и Владислава Барабанова отпустили из ОВД "Преображенское", куда они были доставлены после задержания возле здания Мосгорсуда.

"Нас продержали на полчаса больше положенных по закону трех часов. Некий человек в штатском угрожал разбить мобильный телефон и угрожал физической расправой - препятствовал выходу вопреки закону, несмотря на то, что истекли три часа. Протокол будут составлять завтра", - рассказал Миняйло "Интерфаксу" вечером в понедельник.

В понедельник днем активисты были задержаны с плакатами в поддержку политзаключенных возле Мосгорсуда, в котором проходило слушание по делу еще одного фигуранта "московского дела" Даниила Беглеца.

Как рассказал ранее Миняйло, так как их было двое, полицейские сочли, что они нарушали закон о митингах, хотя сами активисты полагают, что стояли друг от друга на достаточном расстоянии, чтобы их акцию могли счесть одиночными пикетами (по закону 50 метров).

По объединенному уголовному делу о "массовых беспорядках" и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. Производство в отношении Миняйло и Барабанова было прекращено, их отпустили из СИЗО.

Приговор Беглецу - два года колонии общего режима - Мосгорсуд в понедельник, 7 октября, оставил без изменения. Беглец согласился на особый порядок рассмотрения дела и признал вину, заявив при этом, что не хотел причинить полицейскому боль. По его словам, он хотел помочь одному из избиваемых задерживаемых и потянул полицейского за руку.