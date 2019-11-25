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"Открытая Россия" проведет в Москве аукцион в поддержку фигурантов политических дел

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Открытая Россия" проведет в Москве 28 ноября благотворительный аукцион, чтобы собрать деньги для помощи фигурантам политических дел и их семьям, сообщило движение. Торги пройдут в Loft Chicago, в четверг в 19:30.

Аукцион проведет участница Pussy Riot Вероника Никульшина.

Протесты в Москве

На торги будут выставлены лоты от актера Александра Паля, поэтессы Веры Полозковой, художника Павлика Кузнецова, телеканала "Дождь", фигурантов "Московского дела", "Нового величия", и другие, пообещали в движении.

После аукциона на той же площадке будет представлен политический кукольный спектакль "Добрый ящик".

"Это кукольный переносной театр с детскими игрушками для детей из интернатов, мы рассказываем недавно произошедшие события. Но игрушками. Политические события, которые происходят вокруг. Это политический кукольный театр. Это взгляд со стороны, это ирония издевательство и смех. Потому что нельзя смотреть на все без смеха", - рассказал один из авторов спектакля Вася Березин.

Открытая Россия Москва Pussy Riot Вероника Никульшина Александр Паль Вера Полозкова Дождь Новое величие

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