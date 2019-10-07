Фигурантов "московского дела" Миняйло и Барабанова задержали возле Мосгорсуда

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Бывшие фигуранты "московского дела" Алексей Миняйло и Владислав Барабанов в понедельник были задержаны около Мосгорсуда, где в этот день проходило слушание по делу Даниила Беглеца, получившего два года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции.

"Мы с Владом Барабановым были незаконно задержаны возле Мосгорсуда. Якобы мы нарушили правила проведения митингов, шествий и пикетирований. Мы были с плакатами на достаточном расстоянии - с нашей точки зрения, с точки зрения сотрудников правоохранительных органов - на недостаточном", - сказал "Интерфаксу" Миняйло.

Сейчас задержанных доставили в ОВД Преображенское.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. Производство в отношении Миняйло и Барабанова было прекращено, их отпустили из СИЗО.

Приговор Беглецу Мосгорсуд в понедельник оставил без изменения.