Cуд не восстановил на службе полицейского Феофанова, уволенного после дела Голунова

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду отказал в восстановлении на службе оперативнику УВД по западному округу Москвы Роману Феофанову, уволенному за нарушения, допущенные при задержании журналиста Ивана Голунова.

Там отметили, что заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Также в Мосгорсуде уточнили, что 10 и 17 октября состоится рассмотрение еще двух аналогичных исков, поданных начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО ГУ МВД по Москве Андреем Щировым и оперативником отдела Максимом Уметбаевым.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что после служебной проверки из органов уволены четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве.

Также ранее сообщалось, что пять сотрудников УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.

В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по ЗАО Андрей Пучков.

Сотрудник базирующегося в Латвии издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (часть 3 статьи 30 - пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.