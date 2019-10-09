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Cуд не восстановил на службе полицейского Феофанова, уволенного после дела Голунова

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду отказал в восстановлении на службе оперативнику УВД по западному округу Москвы Роману Феофанову, уволенному за нарушения, допущенные при задержании журналиста Ивана Голунова.

Там отметили, что заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Также в Мосгорсуде уточнили, что 10 и 17 октября состоится рассмотрение еще двух аналогичных исков, поданных начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО ГУ МВД по Москве Андреем Щировым и оперативником отдела Максимом Уметбаевым.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что после служебной проверки из органов уволены четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве.

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Также ранее сообщалось, что пять сотрудников УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.

В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по ЗАО Андрей Пучков.

Сотрудник базирующегося в Латвии издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (часть 3 статьи 30 - пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

МВД Москва Иван Голунов

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