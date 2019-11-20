Суд отказался восстановить на службе экс-полковника МВД, уволенного из-за Голунова

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказал в восстановлении на службе бывшему начальнику Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы (ЗАО), полковнику Андрею Щирову, уволенному после задержания журналиста Ивана Голунова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как сообщалось, полковник Щиров в сентябре подал иск к полиции, в котором просил признать недействительным приказ о его увольнении со службы. В октябре Мосгорсуд отказал в удовлетворении аналогичного иска сотруднику УВД по ЗАО Роману Феофанову, также участвовавшему в задержании Голунова. В начале декабря суд рассмотрит иск еще одного полицейского, уволенного из управления - Максима Уметбаева.

"Дело Голунова"

Сотрудник базирующегося в Латвии издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня отправил его под домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании в поддержку журналиста 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено, корреспондента "Медузы" освободили из-под домашнего ареста.

Голунов говорил, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе в столице, который он готовил перед задержанием. В полиции заявляли об увольнении и отстранении от службы ряда сотрудников, работавших по "делу Голунова" и проведении служебной проверки.

Два генерала лишились должностей после освобождения журналиста - начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин.

В настоящее время материалы проверки в отношении полицейских, связанных с "делом Голунова", а также материалы уголовного дела, по которому обвинялся Голунов, переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР).