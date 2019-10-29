Гиды назвали самые популярные места у иностранных туристов в Москве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Гиды, владеющие английским, французским, испанским и португальским языками, рассказали о самых популярных местах в Москве у своих туристов.

"С каждым годом столицу посещает все больше путешественников. В первом полугодии 2019 года в столице побывали 11,5 млн зарубежных гостей - это почти на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего туристов - из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля", - сообщает во вторник официальный портал мэра Москвы.

В целом зарубежные гости чаще всего хотят увидеть Кремль и исторический центр города, станции метрополитена, главное здание МГУ, комплекс "Москва-Сити", Останкинскую телебашню, Парк Горького, ВДНХ, Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Музей Победы на Поклонной горе, Музей космонавтики.

"Что касается предпочтений туристов из разных стран, то путешественники из США, Австралии, Великобритании и ЮАР чаще всего интересуются историей города и русской кухней, любят Большой театр. Азиатским и индийским туристам нравится ходить в цирк. Все любят фольклорные программы", - пишет портал.

Испано- и португалоговорящие путешественники приезжают в Москву с желанием увидеть символы страны - Красную площадь, храм Василия Блаженного, Кремль, интересуются стадионом "Лужники".

"Всех туристов удивляет, что в столице много парков и что Москва - зеленый город, многие хотят побывать в Парке Горького и "Коломенском" (музее-заповеднике на юге столицы - ИФ). Кроме того, очень интересуются космосом: центр "Космонавтика и авиация" - отличный пример современного интерактивного музея. ВДНХ посещают те, кому интересны архитектура и история", - сообщает портал.

Гиды отмечают, что многие путешественники спрашивают, безопасный ли Москва город. Интересуют туристов и вопросы социальной сферы: образования, здравоохранения, семьи. Например, спрашивают, сколько обычно детей в семье у москвичей, в каком возрасте люди женятся, как проводят свободное время, как живут зимой.

"Что касается франкоязычных путешественников, то бельгийцам и французам интереснее всего культура. Многие из них очень начитанны и воспринимают увиденное через призму русской литературы. Канадцев часто волнует советский период. Гостей из Марокко, Туниса, Алжира - организация торговли, магазины. Швейцарцев - статистика, образование, медицина", - отмечает портал.