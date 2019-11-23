Реконструкцию Парка Победы на Поклонной горе завершат к концу декабря

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Работы по реконструкции мемориального комплекса - Парк Победы на Поклонной горе - завершатся до конца года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы полагаем, что до конца декабря полностью Поклонную гору, весь комплекс этого великого памятника, отреставрируют и приведут в порядок", - рассказал он журналистам в субботу.

По его словам, в круглосуточных работах по реконструкции Парка Победы задействовано около тысячи человек и порядка 150 единиц строительной и другой техники.

Бирюков напомнил, что Парк Победы был сооружен 25 лет назад. Как он отметил, за это время он поизносился, и мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о приведении его в порядок.

Он рассказал, что в прошлом году завершилась реставрация группы фонтанов "Годы Победы" на Поклонной горе. В этом году пришлось поднять около 134 тыс. кв. метров брусчатки, плитки, реставрировать ее, уточнил заммэра.

По его информации, на Поклонной горе уложено около 50 тысяч квадратных метров новой плитки, устроены пандусы, съезды, подогреваемые ступеньки, приведены в порядок гранитные стелы.

Бирюков подчеркнул, что работы по реконструкции начались после Дня города, 15 сентября этого года. Сегодня, менее, чем за 2,5 месяца практически выполнены все мероприятия, которые были намечены, добавил он.