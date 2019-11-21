На строительстве Юго-Восточной хорды организуют постоянный радиационный мониторинг

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты государственного предприятия "Радон", специализирующегося на работе с радиоактивными отходами, будут вести радиоэкологический мониторинг строительства московской автомагистрали Юго-Восточная хорда (ЮВХ), заявил журналистам директор ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" Василий Десятков.

"В связи с опасениями местных жителей, связанных с захоронениями отходов радиации неподалеку от маршрута Юго-Восточной хорды, на площадке строительства будет организован постоянный эко-мониторинг", - сказал Десятков.

По его словам, специалисты "Радона" будут постоянно присутствовать на строительной площадке и отслеживать ситуацию. "На эти цели в сметную документацию (по строительству ЮВХ - ИФ) был внесен специальный пункт, который предполагает выделение 20 миллионов рублей", - отметил Десятков.

При этом директор управления подчеркнул, что в зоне строительства хорды участков с зараженным грунтом нет. "Мы заказали специализированный радиационный анализ почв не менее четырех раз. Каждый раз результаты показывали, что почва не заражена", - отметил Десятков.

Он подчеркнул, что неподалеку от Московского завода полиметаллов (МЗП) будет проходить эстакада, входящая в состав Юго-Восточной хорды. "Опоры этой эстакады будут опущены под землю на глубину 6-12 метров. На этой же глубине брались и образцы почвы для анализов", - добавил он.

"Радиоактивная" хорда

Этой осенью в Гринпис заявили, что в ходе проверки грунта в районе МЗП (входит в структуру "Росатома") выявлено пять очагов радиоактивного загрязнения на месте строительства ЮВХ. По данным организации, были зафиксированы превышения излучения в пять-восемь раз.

Пробы грунта были взяты 9 октября специалистами лицензированной компании "ТехноТерра" и сотрудниками Гринпис. По утверждению экологов, "альфа-активные торий-232 и радий-226 были обнаружены непосредственно на участке, по которому планируется строить ЮВХ, а не рядом с ним". Позднее в октябре утверждения Гринпис по поводу ЮВХ назвали фейком, но пообещали проверить.

Публикации о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность, появились в СМИ в начале лета. Авторы говорили о возможности возникновения экологической катастрофы городского масштаба. В начале июля Гринпис сообщал о 12-кратном превышении радиационного фона, выявленном в ходе проверки грунта у МЗП.

В пресс-службе Москомархитектуры сообщали, что маршрут ЮВХ не затрагивает участок со старыми радиоактивными отходами в Москворечье-Сабурово. Представитель комитета подтвердил, что часть площадки МЗП действительно попадает в границы территории, на которой будет идти строительство хорды, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями. При этом в Москомархитектуре заверили, что проектируемый участок хорды не затрагивает эти участки.

В свою очередь Десятков отмечал, что загрязняющих радиационных веществ в зоне строительства моста от Шоссейной до Кантемировской улицы в составе ЮВХ не обнаружено.

В конце августа рабочая группа, в которую, в частности, вошли депутаты Мосгордумы, правозащитники и экологи, обратились к мэру Сергею Собянину с просьбой остановить строительство ЮВХ до проведения всех экспертиз на территории радиоактивного могильника.

В середине октября об отсутствии радиационного фона в зоне строительства участка ЮВХ сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Как сообщалось, к строительству ЮВХ планируется приступить в этом году, а в полном объёме работы на объекте начнутся в 2020 году. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин отмечал, что ЮВХ планируется построить в три этапа. Он также заявлял, что в зоне строительства ЮВХ нет радиоактивных отходов.