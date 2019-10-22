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Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды
АО "Московский завод полиметаллов" на Каширском шоссе
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы назвали "фейком", но все же пообещали проверить утверждение "Гринпис России" об очагах радиации на месте строительства Юго-Восточной хорды. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По словам чиновника, нужно разобраться, где, чем и когда экологи замеряли уровень радиации. Результаты проверки он рассчитывает получить к вечеру.

"Сколько с "Гринписом" не сталкиваюсь, очень редко есть аргументированные доказательства того, что они говорят", - сказал Кульбачевский и добавил, что обычно организация "вбрасывает" фейковые новости.

21 октября "Гринпис" сообщил, что пробы грунта, взятые на склоне между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией "Москворечье", где планируется прокладка хорды, выявили пять очагов радиоактивного загрязнения. Там замеры зафиксировали гамма-излучение больше 1 микрозиверт, что в пять-восемь раз выше естественного фона. Также экологи нашли на этом участке "альфа-активные торий-232 и радий-226".

В начале июля "Гринпис" заявил, что радиационный фон грунта у Московского завода полиметаллов почти в 12 раз превышал допустимые значения. До этого превышение уровня радиации на склоне Москвы-реки у завода замерил с дозиметром корреспондент "Коммерсанта". Еще ранее The Village сообщило, что дорогу построят рядом с могильником завода, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд.

В Управлении дорожно-мостового строительства Москвы затем заявили, что радиоактивных веществ в зоне строительства Юго-Восточной хорды не обнаружено. В октябре эту позицию подтвердил городской департамент строительства.

В свою очередь в эколого-техническом центре по обезвреживанию радиоактивных отходов сообщали, что в рамках соглашения с департаментом ЖКХ Москвы они продолжительное время проводят радиационное обследование и дезактивационные работы на указанной территории. В ходе обследования были выявлены и подтверждены участки радиационного загрязнения. "В настоящее время на данной территории зарегистрировано семь локальных участков радиационного загрязнения различной площади и степени загрязнения... участки ограждены барьерными лентами и предупреждающими знаками", - отмечали в "Радон".

Юго-Восточная хорда Москва Антон Кульбачевский Гринпис России Московский завод полиметаллов

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