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Сбой в приложении для оплаты парковок Москвы объяснили неполадками у "Яндекс.Карт"

Сбой в приложении для оплаты парковок Москвы объяснили неполадками у "Яндекс.Карт"
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Приложение "Парковки Москвы" из-за сбоя сервиса "Яндекс.Карты" у некоторых пользователей может не запускаться, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта в пятницу.

"Вы можете оплатить парковку через СМС, паркомат, а также с помощью личного кабинета на сайте parking.mos.ru. Пополнить парковочный счет также можно с помощью СМС, в личном кабинете", - отмечают в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, Администратор московского парковочного пространства связался с командой "Яндекса", технические специалисты системы работают над решением проблемы.

В пресс-службе добавили, что сразу после восстановления работы "Яндекс.Карт" доступ к приложению будет восстановлен. О полном восстановлении пообещали сообщить дополнительно.

Москва Яндекс.Карты

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