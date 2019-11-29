Ликсутов высказался против скидки на штраф за неоплату парковки в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Скидку на штрафы за неоплату парковки вводить не нужно, считает глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

"Я могу сказать свое личное мнение: вводить скидку на штрафы не надо. 98-99% автомобилистов, которые пользуются парковочным пространством, все делают вовремя и проблем не испытывают. Проблемы с оплатой возникают крайне редко. В основном штрафы получают люди, которые системно не платят, постоянно забывают платить или не делают этого из "каких-то других" соображений. У этих людей штрафов, как правило, несколько", - сказал Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ" в пятницу.

По его мнению, сумма штрафа в 5 тысяч рублей оправданна.

"Оплата доведена до автоматизма благодаря высокому качеству работы парковочного приложения, также мы сейчас добавили возможность исправить номер автомобиля, исправить ошибку, заплатить, если забыл. Если человек осознанно принимает решение не платить за парковку, почему мы должны подстраиваться под него, если другие платят и считают это правильным", - сказал глава департамента.

Ранее на этой неделе в Мосгордуме предложили ввести скидку на оплату штрафа за парковку, если это сделано в 20-дневный срок. Аналогичная норма есть в федеральном КоАП за уплату административных штрафов, но на московские штрафы в 5 тысяч рублей за неоплату парковки дисконт не распространяется.

26 ноября председатель комиссии по регламенту правилам и процедурам Мосгордумы Александр Семенников по итогам "круглого стола" сказал, что участники заседания не пришли к единому мнению по этому поводу. "Участники круглого стола не пришли к единому мнению, но для меня, как для председателя комиссии по законодательству, и это я услышал из выступлений депутатов, такая возможность у регионов должна быть. Другое дело - это может быть не 50%, а 10%, 20%", - сказал Семенников.