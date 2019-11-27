Поиск

Утром в среду случился сбой в движении по МЦД-2

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В среду утром на 2-м Московском центральном диаметре поезда вышли из графика из-за неисправности токоприемника одного из составов, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

В результате до 7:11 поезда ходили с интервалами, увеличенными до 11 минут. Затем движение вернулось в график.

Причину излома приемника в ЦППК обещали установить вместе с РЖД.

Компания извинилась перед пассажирами.

МЦД-1 и МЦД-2 торжественно открыли 21 ноября. В первые же дни их работы пассажиры начали жаловаться на укороченные составы, сбой в работе билетной системы, уменьшение количества поездов и их задержки, а также на режим работы дверей в поездах "Иволга". После этого РЖД и ЦППК пообещали пустить по МЦД дополнительные поезда в часы пик.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что при запуске диаметров возникли "технические огрешности" и пообещал их устранить. В связи со сбоями в билетной системе он пообещал, что в течение двух недель проезд по МЦД будет бесплатным.

МЦД-1 связал Одинцово и Лобню, МЦД-2 - Нахабино и Подольск. Общая протяженность диаметров - 132 километра, это 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

МЦД-2 ЦППК Москва Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

Движение на серой ветке московского метро прерывалось из-за пассажира на рельсах

Власти Москвы обязали застройщиков выполнять чистовую отделку квартир

Москвичи выбрали лучший отреставрированный памятник архитектуры в столице

Москвичи выбрали лучший отреставрированный памятник архитектуры в столице

Движение по трассе Москва-Петербург М-11 откроется 27 ноября

Московские диабетики смогут получить компенсацию взамен лекарств

Московские диабетики смогут получить компенсацию взамен лекарств

Умер актер Театра на Таганке Виктор Семенов

Умер актер Театра на Таганке Виктор Семенов

В центре Москвы загорелся хостел

Гидрометцентр пообещал москвичам потепление и снег к концу недели

Гидрометцентр пообещал москвичам потепление и снег к концу недели

Названа самая популярная станция МЦД

Сотрудники экстренных и коммунальных служб Москвы смогут сами открывать шлагбаумы и двери подъездов

Сотрудники экстренных и коммунальных служб Москвы смогут сами открывать шлагбаумы и двери подъездов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');