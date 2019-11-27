Утром в среду случился сбой в движении по МЦД-2

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В среду утром на 2-м Московском центральном диаметре поезда вышли из графика из-за неисправности токоприемника одного из составов, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

В результате до 7:11 поезда ходили с интервалами, увеличенными до 11 минут. Затем движение вернулось в график.

Причину излома приемника в ЦППК обещали установить вместе с РЖД.

Компания извинилась перед пассажирами.

МЦД-1 и МЦД-2 торжественно открыли 21 ноября. В первые же дни их работы пассажиры начали жаловаться на укороченные составы, сбой в работе билетной системы, уменьшение количества поездов и их задержки, а также на режим работы дверей в поездах "Иволга". После этого РЖД и ЦППК пообещали пустить по МЦД дополнительные поезда в часы пик.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что при запуске диаметров возникли "технические огрешности" и пообещал их устранить. В связи со сбоями в билетной системе он пообещал, что в течение двух недель проезд по МЦД будет бесплатным.

МЦД-1 связал Одинцово и Лобню, МЦД-2 - Нахабино и Подольск. Общая протяженность диаметров - 132 километра, это 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.