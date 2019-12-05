Центр Москвы закроют для транспорта на 10 дней в новогодние праздники

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество" центральные улицы столицы впервые перекроют для проезда транспорта на 10 дней, сообщает сайт столичной мэрии в четверг.

Так, с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января 2020 года пешеходными станут Тверская улица (между Манежной и Пушкинской площадями), Моховая (от Воздвиженки до Тверской), Охотный Ряд, Театральный проезд (от Охотный Ряд до улицы Петровка).

Также не будет движения по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам.

В это же время будут закрыты плоскостные парковки в районе Театральной площади.

Парковки в Малом Гнездиковском, Леонтьевском переулках ограничат уже с 06:00 25 декабря до 02:00 28 декабря; в Газетном и Никитском переулках - с 06:00 27 декабря до 02:00 28 декабря.