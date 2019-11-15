Минюст определится со статусом ФБК к февралю

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минюст примет решение об исключении или сохранении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального из реестра НКО-иностранных агентов после внеплановой проверки, которая пройдет в ближайшие два месяца, следует из ответа пресс-службы ведомства.

Директор ФБК Иван Жданов 18 октября попросил Минюст исключить организацию из реестра. 14 ноября он сообщил о начале внеплановой проверки ФБК в связи с этим заявлением.

Закон об НКО не устанавливает сроки их внеплановой проверки. Но из него следует, что решение об исключении либо об отказе в исключении организации из реестра иноагентов должно быть принято не позднее чем через три месяца со дня получения от НКО заявления об исключении из реестра, следовательно, не позднее 18 января 2020 года.

Минюст может исключить организацию из этого реестра, если проверка выявит, что НКО в течение года до подачи заявления не получала финансирование и имущество из иностранных источников и не занималась политикой. Такое же решение должно быть принято, если организация не позднее чем через три месяца со дня включения ее в реестр иноагентов отказалась от получения денежных средств и иного имущества от иностранных источников и возвратила денежные средства и иное имущество иностранному источнику, от которого они были получены.

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября. Оспорить это решение в суде фонду не удалось. Поводом стали денежные переводы из Испании и США.

Жданов объяснял, что эти деньги поступили на заблокированные счета, так что организация не могла их вернуть и даже отследить. Он допустил, что переводы были провокацией.

По его словам, большая часть средств поступает ФБК через "Яндекс. Деньги", а платеж возможен только в рублях. "Тут они придумали хитрую схему, иностранная организация с рублевым счетом. Если бы это был валютный счет, у них бы ничего не получилось. Удалось как-то перестроить банковскую систему. Такое бывало, нам сам банк сообщал, вот, кто-то пытается перевести вам 50 долларов, это нарушает валютное законодательство РФ", - говорил директор ФБК.