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В Кремле сочли уместными траты Москвы на новогодние украшения

В Кремле сочли уместными траты Москвы на новогодние украшения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Расходы московских властей на предновогоднее украшение города полностью соответствуют доходам столицы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами ему задали вопрос о том, считают ли в Кремле уместными расходы в размере 1,5 млрд рублей на предновогоднее украшение города и есть ли диспропорция между тем, сколько тратит на эти цели Москва и другие субъекты федерации.

В ответ Песков предложил сравнить данные траты с доходами города, отметив, что Москва проводит успешную политику по развитию малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, строительного сектора, экономики в целом и так далее.

"Если вы вспомните, Москва абсолютно не потеряла в доходах, а, наоборот, увеличила после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики, такие как "Газпром", "Газпром-нефть" и так далее. По идее, доходы Москвы должны были бы сократиться, но они увеличились", - продолжил пресс-секретарь президента.

"Поэтому субъект зарабатывает, субъект действительно богатый", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украшение столицы к Новому году по сравнению с прошлым годом подорожало на 12%.

Москва Дмитрий Песков

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