Госпитализированным в Москве туристам из Китая диагностировали ОРВИ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - У туристов из Китая из московской гостиницы, госпитализированных в стационары, нет признаков пневмонии, заявили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранении российской столицы в ночь на воскресенье.

"Скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Обычно в таких случаях "скорая" дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех, предъявлявших жалобы. С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения было госпитализировано семь человек с признаками ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания", – заявил собеседник агентства.

По его словам, китайцев госпитализировали в качестве дополнительной меры наблюдения и обследования за состоянием пациентов. Угрозы для жизни заболевших нет.

Ранее сообщалось, что семеро членов туристической группы из Китая, размещенной в гостинице на севере Москвы, госпитализированы с высокой температурой. Других посетителей гостиницы осматривали медики, у всех экстренно берут анализы. На месте дежурило более 10 автомобилей скорой помощи.