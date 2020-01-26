Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 01:00

Госпитализированным в Москве туристам из Китая диагностировали ОРВИ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - У туристов из Китая из московской гостиницы, госпитализированных в стационары, нет признаков пневмонии, заявили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранении российской столицы в ночь на воскресенье.

"Скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Обычно в таких случаях "скорая" дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех, предъявлявших жалобы. С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения было госпитализировано семь человек с признаками ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания", – заявил собеседник агентства.

По его словам, китайцев госпитализировали в качестве дополнительной меры наблюдения и обследования за состоянием пациентов. Угрозы для жизни заболевших нет.

Ранее сообщалось, что семеро членов туристической группы из Китая, размещенной в гостинице на севере Москвы, госпитализированы с высокой температурой. Других посетителей гостиницы осматривали медики, у всех экстренно берут анализы. На месте дежурило более 10 автомобилей скорой помощи.

Хроника 09 – 26 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
коронавирус Китай Москва

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Более 800 объектов Москвы проверили накануне из-за угроз о минировании

Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Ночь на пятницу в Москве стала самой морозной за зиму

В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек

В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек

Систему распознавания лиц в метро Москвы окончательно внедрят к 1 сентября

Систему распознавания лиц в метро Москвы окончательно внедрят к 1 сентября

Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление в Москве в ближайшие сутки

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

В Москве женщина укрылась в квартире от приставов, пригрозив убить 4-летнего внука

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');