Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Тургруппа останавливалась в одной из столичных гостиниц. После ухудшения состояния, семь человек госпитализированы с высокой температурой", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент других посетителей гостиницы осматривают медики, у всех экстренно берут анализы.

На месте дежурит более 10 автомобилей "скорой" помощи.

"Интерфакс" на располагает официальным подтверждением этой информации.