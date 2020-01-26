Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 01:00

В Китае зафиксировали еще 13 смертей от нового типа пневмонии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В китайской провинции Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, за последние суки зарегистрировано 323 новых случая заболевания, в 13 случаях - летальный исход, сообщили местные власти.

Таким образом, с начала вспышки заболевания в Ухане в декабре прошлого года, общее число заболевших в Хубэе достигло 1 тыс. 52 человек, из них 125 находятся в тяжелом состоянии, скончались 52 человека, выписаны из больниц после успешного курса лечения 85 человек.

В граничащих с Россией территориях Китая, по данным Минздрава РФ, выявлено семь случаев заболевания новым коронавирусом, один летальный.

Китай Хубэй коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 25 января

Новый коронавирус в Китае

КНР с 27 января приостановит отправку туристических групп за границу

Новый коронавирус в Китае

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса по стране

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса по стране
Новый коронавирус в Китае

В Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями для борьбы с коронавирусом

В Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями для борьбы с коронавирусом

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 22

Новый коронавирус в Китае

Власти Гонконга объявили повышенный уровень тревоги из-за коронавируса

Новый коронавирус в Китае

В Китае меры по защите от коронавируса затронули более 1 млрд человек

В Китае меры по защите от коронавируса затронули более 1 млрд человек

Лукашенко одобрил изменение межправсоглашения с РФ о ценах на газ

Лукашенко одобрил изменение межправсоглашения с РФ о ценах на газ

Что случилось этой ночью: суббота, 25 января

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20, пострадали свыше тысячи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');