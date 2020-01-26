В Китае зафиксировали еще 13 смертей от нового типа пневмонии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В китайской провинции Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, за последние суки зарегистрировано 323 новых случая заболевания, в 13 случаях - летальный исход, сообщили местные власти.

Таким образом, с начала вспышки заболевания в Ухане в декабре прошлого года, общее число заболевших в Хубэе достигло 1 тыс. 52 человек, из них 125 находятся в тяжелом состоянии, скончались 52 человека, выписаны из больниц после успешного курса лечения 85 человек.

В граничащих с Россией территориях Китая, по данным Минздрава РФ, выявлено семь случаев заболевания новым коронавирусом, один летальный.