Туроператор досрочно вывезет российских туристов с острова Хайнань

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Туроператор "Русь-Тур" принял решение с 26 января начать вывоз своих туристов с китайского острова Хайнань, говорится в заявлении компании.

"Администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок. В связи с этим компания приняла решение о досрочном вывозе своих туристов из Китая. Эвакуация начнется с 26 января. Рейс из Хабаровска вылетит на Хайнань пустым и вывезет первую группу туристов", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Русь-Тур", вывозные рейсы будут производиться каждый день. Планируется, что все клиенты туроператора покинут остров в течение недели.

Всего на Хайнане сейчас находится 1,1 тыс. туристов "Русь-Тур".

"Продажи туров в Китай с 25 января временно приостановлены до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператор отменяет все заявки, вылет по которым состоится с 26 января по 17 февраля. Забронированные и подтвержденные заявки, вылет которых осуществляется с 17 февраля могут быть перебронированы на любые даты вылета до 1 сентября включительно. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР и восстановления продаж, все аннулированные туры будут восстановлены", - говорится в сообщении.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров. После этого ряд туроператоров заявили, что приостанавливают продажу туров в Китай. При этом источник, близкий к Ростуризму сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что эвакуация российских туристов, отдыхающих в Китае, пока не планируется.