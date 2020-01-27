Москвич отсудил 20 000 рублей за месяц принудительного лечения в "Кащенко"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Москвич Евгений Алехин отсудил 20 000 рублей компенсации на принудительное лечение на протяжении 29 дней в психиатрической больнице №1 им. Н.А. Алексеева ("Кащенко") в 2011 году. Тверской суд удовлетворил его иск частично, сообщил адвокат "Агоры" Ильнур Шарапов.

Сумма компенсации его клиента не устраивает, решение суда будет обжаловано, добавил он.

По словам Шарапова, Алехина задержали 16 июня 2011 года и в тот же день доставили в стационар, где удерживали до 15 июля. Сам Алехин писал в соцсетях, что поводом для задержания стал семейный конфликт.

Все это время Алехин лежал в общем коридоре и мимо него проводили пациентов в состоянии острого психоза, отметил адвокат. Также его клиент получал принудительно антипсихотические препараты.

В ноябре 2014 года президиум Мосгорсуда отменил решение районного суда о принудительной госпитализации Алехина. Он подал в Тверской суд иск с требованием 1 млн рублей компенсации. Сначала суд ему отказал. Позднее президиум Мосгорсуда отменил это постановление и направил дело Тверской суд на новое рассмотрение.