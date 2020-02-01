Спасатели ликвидировали пожар в московской бане

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание в банном комплексе на северо-западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.

Как отметили в ведомстве, распространение огня на рядом стоящие строения не допущено.

В пресс-службе отметили, что пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее в МЧС сообщили, что возник пожар в одном из зданий на территории банного комплекса на Большом Волоколамском проезде 16. Его площадь составляла около 100 кв.м. Посетители бань были эвакуированы до приезда спасателей.