Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:35

Спасатели ликвидировали пожар в московской бане

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание в банном комплексе на северо-западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.

Как отметили в ведомстве, распространение огня на рядом стоящие строения не допущено.

В пресс-службе отметили, что пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее в МЧС сообщили, что возник пожар в одном из зданий на территории банного комплекса на Большом Волоколамском проезде 16. Его площадь составляла около 100 кв.м. Посетители бань были эвакуированы до приезда спасателей.

Москва МЧС

Новости по теме

Новости

Минприроды подаст иск из-за вырубки нацпарка "Лосиный остров", объясненной реновацией

Минприроды подаст иск из-за вырубки нацпарка "Лосиный остров", объясненной реновацией

Рекомендованные Минздравом препараты от коронавируса оказались не во всех аптеках Москвы

В Москве 31 января массово "минировали" здания госучреждений

Бортпроводников с рейса из Китая госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус

Январь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму

Пьяная пассажирка сообщила о бомбе на борту севшего в "Домодедово" самолета

Пьяная пассажирка сообщила о бомбе на борту севшего в "Домодедово" самолета

Вузам Москвы рекомендовали продлить каникулы для студентов из КНР из-за вируса

Новый коронавирус в Китае

"Макдоналдс" на Пушкинской площади отменил акцию 31 января из-за коронавируса

"Макдоналдс" на Пушкинской площади отменил акцию 31 января из-за коронавируса
Новый коронавирус в Китае

В некоторых московских аптеках закончились медицинские маски

В некоторых московских аптеках закончились медицинские маски
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');