Спасатели ликвидировали пожар в московской бане
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание в банном комплексе на северо-западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.
Как отметили в ведомстве, распространение огня на рядом стоящие строения не допущено.
В пресс-службе отметили, что пострадавших в результате возгорания нет.
Ранее в МЧС сообщили, что возник пожар в одном из зданий на территории банного комплекса на Большом Волоколамском проезде 16. Его площадь составляла около 100 кв.м. Посетители бань были эвакуированы до приезда спасателей.